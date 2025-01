“Dimensionamento scolastico estremamente penalizzante per la #Basilicata”: depositato alla Camera e al Senato un emendamento. I dettagli

“Abbiamo depositato come gruppo Pd alla Camera, e identico al Senato in condivisione con il Capogruppo in Regione Basilicata Piero Lacorazza, un emendamento al DL Emergenze PNRR per contrastare gli effetti distorsivi del dimensionamento scolastico imposto dal Governo“: così il deputato Pd, Enzo Amendola.

Spiega Amendola:

“Una scelta estremamente penalizzante per regioni come la Basilicata, considerate la demografia e la situazione del territorio.

Difendere la scuola significa sostenere un presidio pubblico imprescindibile e scelte come quella del dimensionamento rischiano di produrre il deserto dietro ad aride formule numeriche.

Il nostro emendamento è un correttivo dettato dal buonsenso.

Su questo la maggioranza non si volti dall’altra parte”.