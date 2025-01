Il cortometraggio dell’attore, regista e produttore materano Walter Nicoletti è ufficialmente in nomination ai Premi Oscar! Complimenti

Il cortometraggio “In the Shadow of the Cypress”, distribuito da Voce Spettacolo di Walter Nicoletti, è ufficialmente in nomination ai Premi Oscar nella categoria Best Animated Short Film.

Uno straordinario riconoscimento che celebra l’impegno e la creatività di un team visionario e conferma la leadership internazionale della casa di produzione e distribuzione cinematografica con sede a Matera ed operativa a Los Angeles, fondata dall’attore, regista e produttore materano Walter Nicoletti, membro dell’Hollywood Creative Alliance, European Film Academy, Satellite Awards ed Online Film & Television Association.

Diretta dai talentuosi registi iraniani Hossein Molayemi e Shirin Sohani, la pellicola narra la storia di un ex capitano che soffre di un disturbo da stress post-traumatico, vive con la figlia in una casa sul mare, conducendo una vita isolata e difficile. Nonostante il suo profondo desiderio di essere un padre affettuoso, il capitano si scopre incapace di creare il legame che vorrebbe con la figlia.

Una mattina accade un evento che cambia per sempre le loro vite. Resta da vedere se si rivelerà una nuova fonte di speranza o un ulteriore fardello.

La nomination agli Oscar rappresenta il culmine di un percorso straordinario che ha visto “In the Shadow of the Cypress” brillare nei più prestigiosi festival cinematografici internazionali, tra cui Venezia, Tribeca, Los Angeles International Short Film Festival, Animayo, Annecy, Marateale e tanti altri.

Walter Nicoletti, fondatore di Voce Spettacolo e distributore ufficiale del cortometraggio, ha dichiarato:

«Questa nomination è un riconoscimento non solo per lo straordinario talento dei registi, ma anche per la nostra missione di promuovere l’eccellenza cinematografica a livello globale.

Essere parte della notte più magica di Hollywood è un onore indescrivibile».

Questa storica nomination sottolinea il valore di affidarsi a una distribuzione festivaliera professionale come quella offerta da Voce Spettacolo.

Con oltre un decennio di esperienza e grazie al suo esclusivo programma di qualificazione agli Oscar che permette la distribuzione e proiezione delle opere nei cinema più esclusivi di Los Angeles, l’azienda è diventata un punto di riferimento in Italia e ad Hollywood per i registi che desiderano vedere le loro opere raggiungere i più alti riconoscimenti internazionali.

«Affidarsi a noi significa avere un partner che cura ogni dettaglio del percorso, dalla selezione dei festival alla strategia di promozione fino alla completa gestione della campagna Oscar, al fine di garantire ai registi la massima visibilità ed il meritato successo», ha aggiunto Nicoletti.

Tra le iniziative che hanno segnato la campagna, spiccano la spettacolare proiezione dello spot promozionale a Times Square, nel cuore di New York.

La cerimonia degli Oscar si terrà domenica 2 marzo presso il Dolby Theatre di Los Angeles.

Tutti gli occhi saranno puntati sul grande schermo, in attesa di scoprire se Voce Spettacolo porterà a casa la statuetta più ambita del mondo del cinema con il corto “In the Shadow of the Cypress”.