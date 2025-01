Dimensionamento scolastico: “Ecco come salvare gli istituti lucani”. La proposta

“Abbiamo appena scritto al Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, per ribadire l’invito alla revisione del Dimensionamento Scolastico al fine di evitare il taglio delle Autonomia, confermando i Piani approvati dai due Consigli Provinciali.

Questa volta lo facciamo alla luce di quanto disposto dal Decreto Legge n.1\2025, che prevede, infatti, la possibilità di attivare, per l’anno scolastico 2025\2026, un ulteriore numero di autonomie scolastiche, in misura non superiore al 2,99% del contingente dei posti di Dirigenti scolastici e DSGA, definito per ciascuna regione per il medesimo anno scolastico.

Esemplificando, dati e norme alla mano, l’applicazione di detta deroga in Basilicata determinerebbe la conferma di tutti gli attuali istituti, così come abbiamo provato a far comprendere nelle ultime settimane.

Questa volta sarebbe davvero ingiustificata, irragionevole, oltre che dannosa, una mancata revisione dell’atto adottato dalla Giunta Regionale il 30.12.2024.

La Regione non si lasci sfuggire l’opportunità di revisionare l’atto per poi applicare la deroga”.

Lo dichiara il Presidente della Provincia, Christian Giordano.