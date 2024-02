Dimensionamento scolastico a Montalbano Jonico: “Noi continueremo a protestare per difendere la storia e il prestigio del Pitagora”! Questa la situazione

Dimensionamento scolastico, a Montalbano Jonico la protesta continua.

Sabato 10 Febbraio, alle ore 15.00, un corteo di studenti ed ex studenti, cittadini, docenti e personale ATA dell’Isis Pitagora di Montalbano Jonico partirà da piazza Livorno e sfilerà per le vie del paese per concludere la sua marcia in piazza Vittoria, davanti al presidio dei docenti.

La richiesta, diretta alla Regione Basilicata, sarà sempre la stessa: rivedere la delibera regionale del 5 gennaio 2024 e restituire la dirigenza e l’autonomia alla scuola.

Hanno sottolineato gli organizzatori:

“Noi non ci arrenderemo e continueremo a protestare!

Il Pitagora e Montalbano Jonico hanno una storia ed un prestigio da difendere ed hanno bisogno anche della tua forza, della tua determinazione e della tua partecipazione”.

“Unisciti a noi!”, è l’appello di docenti, personale ATA, studenti ed ex studenti dell’istituto montalbanese.