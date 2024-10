Dalla Provincia di Matera un piano per affrontare lavori urgenti in caso di eventi estremi: l’avviso

Costituire un elenco di operatori economici da cui attingere per affidare lavori urgenti in caso di eventi estremi.

E’ l’obiettivo dell’avviso pubblico a firma del responsabile dell’Ufficio Tecnico della Provincia di Matera, Pasquale Morisco, con il quale l’Ente di via Ridola intende acquisire la disponibilità di operatori economici qualificati ad essere inseriti in un apposito elenco per essere interpellati nell’esecuzione di interventi di somma urgenza.

Ha spiegato il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini:

“L’obiettivo è costituire un elenco di operatori economici disponibili all’esecuzione immediata degli interventi in situazioni emergenziali per l’immediato ripristino della viabilità e la tutelare dell’incolumità di chi percorre le strade provinciali durante eventi meteo, diventati purtroppo consuetudine, che potrebbero causare situazioni di pericolo dovuti ad immelmamenti, frane, cadute di massi o di forti nevicate o gelate notturne.

Tutto ciò per avere la preventiva disponibilità di imprese in possesso di mezzi ed attrezzature già nella fase di diramazione delle allerte meteo emanate dalla Protezione civile regionale.

Questo avviso, peraltro, è parte integrante di una strategia messa in campo dall’Ufficio Tecnico che ha già visto l’adozione di un’ordinanza con la quale si chiedeva ai proprietari di terreni confinanti o antistanti le arterie provinciali la pulizia dei fossi e canali di scolo privati.

Anche l’ordinanza è finalizzata a garantire maggiore sicurezza ai fruitori delle strade di competenza della Provincia”.

Chi intende presentare istanza di manifestazione di interesse dovrà:

essere in regola con la normativa antimafia,

essere iscritto nel Registro delle Imprese,

avere capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La manifestazione d’interesse dovrà pervenire all’indirizzo areatecnica@cert.provincia.matera.it.

L’avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente, http://www.provincia.matera.it/, ed in Amministrazione Trasparente nella sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”.