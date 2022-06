Da Policoro a Roma: i nostri studenti Gaetano e Francesca premiati alla Corte Suprema di Cassazione per questo concorso Nazionale! Complimenti

Il 28 Maggio, a Roma un giorno davvero speciale per l’I.I.S. Enrico Fermi Policoro.

Due studenti della scuola, Gaetano Esposito e Francesca Donadio (classe 3C), sono stati premiati alla Corte Suprema di Cassazione per il concorso Nazionale Lex Go, promosso dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con l’Associazione Nazionale Magistrati.

I due studenti hanno ritirato il premio a nome della classe, che ha realizzato una graphic novel di straordinaria creatività sui temi della legalità, con particolare riferimento agli articoli 35 e 36 della Costituzione.

Il titolo del lavoro è “Storia di due padri e dei loro figli”, secondo classificato a livello nazionale nella sezione Graphic Novel sui 226 lavori complessivi candidati da tutta Italia.

Gli studenti sono stati accompagnati dal professor Federico Limongelli, referente di Istituto di Educazione Civica.

È stata una giornata ricca di momenti seminariali di altissimo valore formativo.

Alla cerimonia di premiazione erano presenti diversi volti noti come:

Noemi;

Andrea Rivera;

Mariagrazia Cucinotta;

Monica Marangoni;

Rudy Zerbi;

Alessandro Preziosi.

Per la Dirigente Giovanna Tarantino:

“È un momento importante, coronamento della serietà produttiva e creativa con cui abbiamo accolto la sfida dell’Educazione Civica quest’anno, anche con la partecipazione ad alcuni momenti promossi dall’Associazione Nazionale Magistrati.

Si tratta un’iniziativa di grande spessore nazionale e siamo davvero orgogliosi di aver ottenuto questo riconoscimento.

Ringraziamo la referente dell’USR di Basilicata, dottoressa Barbara Coviello, e la dottoressa Rosa Larocca, referente dell’Associazione Magistrati (Distretto di Potenza) per averci dato la possibilità di aderire alle iniziative formative promosse sull’esercizio della legalità oggi”.

