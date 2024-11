Crisi idrica nel materano, “risarcimento ai cittadini, si azzerino i costi delle bollette”. Siete d’accordo?

“Da mesi 140.000 lucani combattono contro la crisi idrica.

Una battaglia persa perché dovranno scegliere se avere il rubinetto a secco o avere un’acqua che non ritengono salubre.

Fosse solo paura, questo dovrebbe darci la cifra di quanto poco credibili siano state le attività di rilancio di questi Enti di controllo e scarsa la capacità comunicativa di chi dovrebbe avere la regia politica di questa crisi.

Adesso, sarebbe quantomeno opportuno che i cittadini vengano risarciti.

Non è il prezzo della loro rassegnazione ma un ristoro per un servizio non erogato che ha danneggiato famiglie, esercenti e tutta la filiera produttiva.

Si azzerino i costi delle bollette degli utenti dei 29 Comuni.

Sarebbe una attenzione.

Forse, la prima”.

Così scrive Viviana Cervellino Sindaco di Genzano di Lucania.