Covid, taglio al Green pass: ecco le ipotesi del Governo. Cosa ne pensate?

Le voci sulla riduzione di validità del Green Pass potrebbero presto trovare conferma.

In settimana infatti è atteso in Consiglio dei Ministri il provvedimento che porterà ad un taglio della durata della Certificazione Verde Covid-19.

Dalle prime notizie pare che, le intenzioni del Ministro della Salute Roberto Speranza sarebbero di ridurre da 12 a 9 mesi la validità del Green Pass, anche se rilasciato dopo la terza dose di vaccino.

La novità dovrebbe entrare in vigore a partire del mese di Dicembre.

Pare, invece, non ci sia all’orizzonte nessuna possibile eliminazione del Green Pass per chi non è vaccinato: l’idea, circolata nelle scorse ore, della possibilità di rilasciare il QR Code solo a coloro che hanno avuto la malattia o a chi ha fatto il vaccino, sarebbe da escludere dal momento che secondo gli esperti i tamponi potrebbero dare vita a falsi negativi che potrebbero favorire la diffusione del virus.

Attesa anche per il provvedimento che dovrebbe portare all’estensione alla terza dose dell’obbligo vaccinale per il personale sanitario e delle Rsa, verrà dato loro un mese di tempo per mettersi in regola.

Cosa ne pensate?

