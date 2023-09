Covid e riapertura scuole in Basilicata: questa la situazione attuale

In Basilicata non c’è nessun allarme Covid”.

Risponde così a rainews “Domenico Gravante, presidente regionale dell’Associazione Nazionale Presidi, all’allarme lanciato dai colleghi nel Lazio sulla necessità di distribuire mascherine agli alunni, in vista della riapertura delle scuole.

Commenta Gravante:

‘Una decisione dettata dall’aumento dei contagi a Roma e nelle province laziali, dove alle prove di recupero del debito, tra fine agosto e inizio di settembre, si sono registrati diversi assenti causa Covid.

Da noi ciò non si è verificato e tutto si è svolto regolarmente.

Fermo restando lo stop alle misure di contenimento del contagio come l’isolamento, se le condizioni epidemiologiche dovessero peggiorare, siamo pronti ad utilizzare le scorte di mascherine e gel disinfettanti, utilizzando le scorte di cui ancora disponiamo. Una cosa che sicuramente chiederò di fare è accendere i depuratori – almeno per i primi giorni, in modo tale da verificarne il corretto funzionamento’.

In Basilicata, ufficialmente, le scuole riapriranno il 13 settembre, insieme ad Abruzzo, Campania, Friuli Venezia Giulia, Marche, Sicilia, Umbria e Veneto.

Nella nostra regione torneranno sui banchi in totale quasi 70mila studenti, mille in meno rispetto allo scorso anno”.a

