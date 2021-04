Coste lucane: in estate treni speciali per incentivare il turismo! Ecco la proposta

Pianificazione di treni speciali per le coste lucane nel periodo estivo: è l’ipotesi alla quale sta lavorando la Regione Basilicata, per prepararsi nel migliore dei modi alla ripresa estiva e in vista dell’auspicato superamento della crisi pandemica.

Avendo la possibilità di “impiegare risorse destinate a specifici progetti di miglioramento dei servizi di trasporto anche per finalità turistiche”, il Dipartimento regionale ad Infrastrutture e Mobilità ha richiesto a Trenitalia di programmare una serie “di servizi a supporto della mobilità turistica”.

Ha detto in merito l’assessore regionale, Donatella Merra:

“In tal senso ho avviato interlocuzioni con i rappresentanti dei territori.

Stiamo discutendo, a tal proposito, anche delle procedure necessarie all’apertura stagionale di una biglietteria situata in un’importante località turistica.

Quest’estate più della scorsa si sta cercando di porre in essere ogni azione utile ad incentivare l’afflusso di turisti nelle località marittime regionali su entrambe le coste nei periodi estivi”.

