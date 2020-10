Coronavirus, Valentino Rossi positivo: “Ho fatto del mio meglio per rispettare il protocollo”. Ecco le sue parole

Il team Yamaha, quello per cui gareggia Valentino Rossi, ha annunciato che quest’ultimo non potrà partecipare alla gara di Aragon di domenica prossima in quanto è risultato positivo al test del Coronavirus.

“Sono triste e arrabbiato perché ho fatto del mio meglio per rispettare il protocollo e nonostante il test negativo fatto martedì mi sono isolato dal mio arrivo da Le Mans.

Ma le cose stanno così e non posso far nulla per cambiarle.

Purtroppo questa mattina non mi sentivo bene, ossa doloranti e leggera febbre.

Il medico mi ha testato due volte e il secondo test, il cui risultato mi è stato inviato alle ore 16:00, è stato purtroppo positivo“.

Auguriamo al grande campione una pronta guarigione.a

