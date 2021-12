Coronavirus Tursi, Sindaco in quarantena: “Che Dio me la mandi buona”! Ecco le sue parole

Il sindaco di Tursi (MT), Salvatore Cosma, fa sapere ai concittadini:

“Mi hanno appena comunicato che tocca mettermi in quarantena fiduciaria per contatto stretto con persona positiva al virus.

La persona l’ho incontrata ieri pomeriggio e fortunatamente da subito dopo non ho incontrato altre persone, nemmeno i miei genitori e i miei figli.

Farò un tampone rapido domani mattina avendo leggeri sintomi, anche se serve a poco, e poi il molecolare appena me lo comunicano.

Nel frattempo quarantena anche per me e che Dio me la mandi buona“.

Ci uniamo al coro di auguri per una pronta guarigione.a

