Coronavirus: salta blocco licenziamenti. Ecco le ultime novità

Niente proroga per lo stop ai licenziamenti, ma soluzioni alternative.

Cambia dunque la contestata norma Orlando.

Fino al 30 Giugno rimarrà tutto così com’è.

Ma cosa succederà dopo quella data?

Da Luglio le aziende potranno tornare a licenziare, ma avranno anche la possibilità di utilizzare la Cassa integrazione ordinaria, senza dover pagare le addizionali fino a fine 2021 con l’impegno a non licenziare per tutto il periodo in cui ne usufruiscono.

Ecco cosa scrive in una nota di Palazzo Chigi:

”All’esito di un percorso di approfondimento tecnico svolto sulla base delle proposte avanzate dal ministro Orlando in Consiglio dei ministri che prevedono un insieme più complessivo di misure per sostenere le imprese e i lavoratori nella fase della ripartenza, è stata definita una proposta che mantiene la possibilità per le imprese di utilizzare la Cassa integrazione ordinaria, anche dal primo di Luglio, senza pagare addizionali fino alla fine dell’anno impegnandosi a non licenziare.

Nell’ambito di questo percorso resta aperto il confronto con le parti sociali”.

Secondo le primissime stime la nuova norma ha un costo dell’ordine di 165 milioni di euro, con una platea potenziale di circa 380mila lavoratori beneficiari di aziende, alle quali viene concesso l’esonero dal versamento della contribuzione addizionale (del 9%, del 12% e del 15% a seconda della durata dell’utilizzo) per i trattamenti di integrazione salariale dal 1° Luglio al 31 Dicembre.

Dal Pd precisano le novità introdotte:

”Cassa integrazione ordinaria gratuita fino a fine anno per le imprese che si impegnano a non licenziare;

contratto di rioccupazione a tempo indeterminato;

rafforzamento del contratto di solidarietà;

contratto di espansione per favorire la staffetta generazionale nelle aziende fino agli sgravi contributivi del 100% per i lavoratori assunti nei settori del commercio e del turismo”.

Nonostante questo, la norma è stata bersaglio di numerose critiche, così come il ministro Orlando.

Cosa ne pensate?

