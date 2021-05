Assemblea Permanente Spettacolo di Basilicata: a Matera per incontrare Bardi. I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa relativo alla seconda riunione dell’Assemblea Permanente dello Spettacolo di Basilicata, in programma venerdì 28 maggio alle ore 10.00, presso il CineTeatro Comunale Guerrieri di Matera:

“Dopo l’incontro fondativo dello scorso 15 maggio a Tito (PZ), l’Assemblea Permanente Spettacolo di Basilicata, che comprende larga parte degli operatori lucani dello spettacolo e della cultura, torna a riunirsi venerdì 28 maggio alle ore 10.00, presso il CineTeatro Comunale Guerrieri di Matera.

Una convocazione disposta con il preciso intento di poter contare sulla presenza del Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, a cui è stata inviata una lettera ufficiale di invito.

A Bardi, che dal momento del suo insediamento detiene la delega su cultura e spettacolo, si chiedono risposte sostanziali e tempestive alle urgenti istanze provenienti dal settore.

La Giunta di Basilicata negli ultimi tre anni ha operato tagli a fondi già assegnati (con due delibere del 2019) sul Piano triennale 2019-2021 e sul Piano annuale 2019 e previsti dalla Legge Regionale n. 37/2014, strumento che promuove e sviluppa le attività di spettacolo in regione. Pertanto il settore sta chiedendo già da tempo il ripristino di un milione di euro dei fondi 2019 e l’emanazione dei bandi 2020 e 2021.

Inoltre sollecita l’attuazione di un piano emergenziale per far fronte ai danni causati dalla pandemia, a compensazione dei ristori “straordinari” che sono mancati nell’ultimo anno a sostegno delle organizzazioni e dei lavoratori dello spettacolo, delle imprese creative e degli operatori culturali, con conseguenze per tutto l’indotto (spazi, service tecnici, ecc).

Una precedente interlocuzione diretta del Presidente Bardi con i rappresentanti degli operatori dello spettacolo, designati all’interno dell’Osservatorio della Regione Basilicata, risale allo scorso 10 novembre.

L’incontro fu definito a seguito del sit-in del comparto spettacolo presso la Giunta regionale del precedente 20 ottobre, indetto per affrontare e risolvere la situazione drammatica in cui già versava il settore.

Poiché da allora nulla è cambiato e vista l’urgenza delle tematiche che ad oggi non hanno ricevuto né attenzione né tantomeno soluzione da parte del Governo regionale, la partecipazione del Presidente Bardi all’assemblea di Matera si rende oltremodo necessaria, per confrontarsi su una soluzione immediata delle problematiche che il settore dello spettacolo e della cultura sta attraversando.

L’Assemblea Permanente Spettacolo di Basilicata ritiene che un’azione del Presidente Bardi non sia più rinviabile, pertanto reclama a gran forza un impegno dello stesso affinché siano attivate tutte le misure di sostegno già garantite dalla normativa regionale esistente e finora disattese”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)