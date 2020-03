Coronavirus, rinviata l’uscita di James Bond: il film girato a Matera è il primo ad aver modificato la data

Brutte notizie per la città di Matera e per il turismo della città dei Sassi: l’uscita nei cinema del tanto atteso “No Time to Die“ è stata posticipata.

In molti attendevano la prima del film contando, viste le scene girate in parte a Matera, su di un ritorno di immagine.

Ma probabilmente a causa del coronavirus, si dovrà attendere.

Come si legge su “Il Post”:

“Il prossimo film di James Bond, uscirà a Novembre 2020 e non più ad Aprile, com’era programmato.

La decisione di ritardarne l’uscita è stata annunciata dagli studi di produzione MGM e Universal e dai produttori dopo ‘un’attenta considerazione e una valutazione approfondita del mercato degli spettacoli internazionale‘.

Qualche giorno fa i fondatori di due siti di fan di 007 avevano chiesto che l’uscita venisse posticipata a causa del diffondersi del coronavirus (SARS-CoV-19).

Il film sarebbe dovuto uscire il 2 Aprile in Regno Unito e il 9 Aprile in Italia; ora uscirà in Regno Unito il 12 novembre e negli Stati Uniti il 25 novembre.

Non è ancora nota la nuova data dell’uscita in Italia.

No Time to Die è il primo grosso film ad aver modificato la data di uscita a causa del diffondersi del coronavirus.

Secondo alcuni esperti la chiusura dei cinema per contenere il contagio decisa in Cina, in Corea del Sud e in Italia potrebbe allargarsi ad altri paesi, come la Francia e la Svizzera che hanno vietato temporaneamente raduni e affollamenti rispettivamente con più di 5000 e 1000 persone.

Queste misure, aggiunte al timore delle persone di ammalarsi e alla decisione di evitare i cinema, potrebbero far perdere al film 4,5 miliardi di euro di incassi”.