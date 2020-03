Coronavirus: Pomarico dona 15 mila euro all’Ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera

Il Comune di Pomarico dona 15 mila euro all’Ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera.

Queste le parole del Sindaco Francesco Mancini:

“Io sono dell’opinione che quando la donazione la si fa con il cuore, dovrebbe rimanere nell'”anonimato”.

In questo caso però, anche se fatta con il cuore e’ necessario renderla pubblica per una serie di motivazioni, una delle quali va evidenziata con particolare importanza: questa donazione non è solo da parte del sindaco o dell’amministrazione comunale, questa è una donazione fatta da tutti i cittadini di Pomarico.

(Sono fondi pubblici e comunali che sarebbero stati “impegnati” per la nostra comunità).

Oggi l’Ospedale di Matera ha bisogno più che mai di un aiuto, anche economico.

Aiutiamo chi ci aiuta, aiutiamo il più possibile i nostri “angeli”… sono loro che in questo momento rischiano la propria vita per salvare la nostra.

NOI CI SIAMO… POMARICO C’E’!”.

