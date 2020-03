Coronavirus, nuove restrizioni in arrivo! Supermercati e spostamenti: ecco che cosa potrebbe accadere

Le previsioni sul picco del coronavirus, ha detto il capo della protezione civile Angelo Borrelli questa mattina ai microfoni di Rai Radio2 nel corso della trasmissione ‘I Lunatici’:

“le fanno gli esperti, sicuramente è giusto farle ma poi bisogna vedere se vengono confermate dai fatti. Forse il picco non arriverà la prossima settimana ma quella dopo.

Tutti dicono che stiamo andando verso il picco e ci auguriamo che sia quanto prima.

L’ottimismo e la speranza ci devono venire dai comportamenti che stanno adottando i nostri connazionali.

Serve assoluta prudenza, bisogna uscire il meno possibile.

È fondamentale per contenere i contagi. Bisogna evitare i contatti umani e muoversi il meno possibile.

Evitare di uscire di casa se non strettamente necessario.

Gli epidemiologi ci dicono che se noi conduciamo una vita assolutamente normale la percentuale di persone che viene colpita dal coronavirus è molto più alta. Per questo si adottano misure come quelle adottate in Cina.

La mascherina se si mantengono le distanze di sicurezza non serve a nulla”.

Così il ministro per gli affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, ha risposto in collegamento a Piazzapulita su La7:

“Nelle prossime 24-48 ore sono possibili ulteriori restrizioni per frenare il contagio da coronavirus.

Il presidente del Consiglio sta facendo le sue valutazioni e potrebbero esserci novità entro questo fine settimana”.

Le nuove restrizioni potrebbero riguardare lo stop all’attività fisica all’aperto, un divieto di spostamento tra domicilio e residenza per chi si sposta nelle seconde case, mentre il cane potrà essere portato in giro solo nei pressi della propria abitazione.

