Coronavirus, medici vaccinatori nel registro degli indagati: chiesto scudo penale! I dettagli

Sostiene il vice presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Mario Polese (Italia Viva), intervenendo al dibattito circa l’iscrizione dei medici vaccinatori nel registro degli indagati, quando si manifesta un evento avverso dopo la vaccinazione:

“Di buon senso la richiesta del presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, Filippo Anelli, che, raccogliendo e rilanciando anche gli appelli lanciati in questi giorni dai Sindacati Anaoo – Assomed e Fimmg e da singoli medici, ha proposto un provvedimento d’urgenza, che preveda una sorta di ‘scudo penale’ per i medici vaccinatori che partecipano alla campagna contro il Covid”.

Polese parla di battaglia di civiltà a favore dei medici vaccinatori e ribadisce:

“No a discrezionalità contro chi esercita per obbligo e non per scelta una missione per il Paese”.

