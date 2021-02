Coronavirus Matera: la Protezione Civile distribuisce materiale sanitario alle scuole! I dettagli

L’ufficio della Protezione Civile del Comune di Matera sta distribuendo da oggi materiale sanitario per gestire la complicata situazione pandemica, 40.000 mascherine FFP2, sanificatori portatili e termoscanner, tutto materiale destinato al personale scolastico dei sei Istituti Comprensivi Materani.

Queste le parole del Sindaco Domenico Bennardi, che rappresenta l’autorità comunale di protezione civile:

“In questo momento di grande difficoltà pandemica e con contagi ancora in numero significativo per la nostra comunità è necessario adoperarci in tutti i modi per mettere nelle migliori condizioni di sicurezza le strutture scolastiche.

La distribuzione di questo materiale è in continuità con le attività di screening organizzate qualche settimana fa per il personale scolastico e le fasce più a rischio della popolazione, con la collaborazione proficua della protezione civile, dell’ASM e il sostegno della Regione Basilicata.

Un vivo ringraziamento lo rivolgo ai dirigenti scolastici sempre in prima linea nelle esigenze di intervento volte alla migliore sicurezza nei propri plessi, al personale scuola del Comune di Matera, a tutta la protezione civile e all’assessore alle politiche sociali ing. Giuseppe Sarli”.

Queste alcune foto.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)