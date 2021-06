Coronavirus Italia, 1.147 nuovi positivi: ecco tutti i dati

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 1.147 casi positivi da coronavirus e 35 morti.

Il numero di pazienti ricoverati nei reparti Covid ospedalieri è in calo: sono 208 in meno i pazienti in area medica per un totale di 2.680 persone ricoverate.

La terapia intensiva cala di 28 pazienti (con 11 ingressi giornalieri) per un totale di 416 ricoverati in area critica.

Con 216.026 tamponi (ieri 200.315) scende anche il tasso di positività, 0,5% (ieri 0,7%).

I contagi registrati nel Paese da inizio pandemia salgono a 4.250.902.

I guariti sono 7.648 (ieri 4.533), per un totale di 4.031.605.

Sempre in calo il numero degli attualmente positivi, 6.536 in meno (ieri -3.247): i malati ancora attivi sono ora 92.072.

Di questi sono in isolamento domiciliare 88.976 pazienti.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)