Coronavirus: in questo Comune del materano tamponi negativi per i contatti dei cittadini risultati positivi!

Questi gli ultimi aggiornamenti del Sindaco di Pisticci (MT), Viviana Verri, sul Coronavirus:

“Oltre ai quattro casi già individuati nella giornata di ieri, abbiamo avuto oggi ufficialità del quinto caso di positività al Covid-19.

Salgono quindi complessivamente a 6 i casi positivi, si tratta di cittadini residenti a Marconia (MT), due dei quali sono attualmente ricoverati presso l’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, mentre gli altri quattro sono già da diversi giorni in isolamento presso la propria abitazione e sono in condizioni di salute stabili.

Per quanto riguarda le attività commerciali in cui lavorano due delle persone positive, gli stessi titolari delle attività si sono sottoposti a tampone e hanno chiuso e sanificati i locali.

Dalle informazioni in nostro possesso, alcuni di loro hanno già avuto comunicazione della negatività dei tamponi, mentre altri sono in attesa di esito, che verrà comunicato non appena ci perverrà il risultato.

Attraverso i medici curanti e gli ufficiali sanitari si è risaliti ai contatti stretti dei cittadini positivi, che sono stati sottoposti a tampone. I primi risultati pervenuti sono negativi.

Vi terremo costantemente aggiornati sull’evolversi della situazione, nel frattempo invitiamo tutti a mantenere la calma, a rispettare scrupolosamente le misure di distanziamento sociale e ad indossare la mascherina nei luoghi prescritti”.

