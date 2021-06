Coronavirus, Figliuolo alle Regioni: “Trovare i 2.8 milioni di over 60 che non si sono vaccinati”. I dettagli

“Ho appena firmato una lettera per dire alle Regioni di continuare a cercare in maniera attiva gli over 60.

Ad oggi ne mancano all’appello circa 2,8 milioni”.

E’ quanto ha dichiarato il generale Francesco Paolo Figliuolo, nel corso di una visita al centro vaccinale dello Spallanzani.

Figliuolo ha poi aggiunto:

“Probabilmente ci sono circa 100mila persone che hanno dei dubbi sulla vaccinazione eterologa.

Si tratterebbe di circa il 10% dei 950mila che hanno fatto la prima dose di Astrazeneca e aspettano per la seconda”.

Sulle dosi di vaccino a disposizione il commissario ha affermato:

“Con le dosi in arrivo da qui a settembre avremo oltre 54 milioni dosi mRna impiegabili e chiudiamo sicuramente la campagna.

Se ci dovesse essere un anticipo deciso a livello europeo, ci darà ulteriori possibilità di velocizzare.

Curevac era un’opzione ma è rimasta tale, la campagna è già tarata su quello che abbiamo già a disposizione”.

