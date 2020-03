Coronavirus, farmaco fornito “gratuitamente per il periodo dell’emergenza”. L’annuncio

In data odierna Roche ha annunciato la cessione gratuita del farmaco per l’artrite reumatoide, in uso in via sperimentale anche in Cina.

Tra i servizi messi in campo dall’azienda anche il proprio servizio di telemedicina per i pazienti con diabete, un milione di euro per dispositivi di protezione per i sanitari, attrezzature per le terapie intensive, un’operazione di “volontariato di competenza” e la campagna “Stai a casa, leggi un libro”, rivolta ai ragazzi fino a 25 anni di Milano e Monza.

Come riporta Tgcom24, il presidente e amministratore delegato Maurizio de Cicco (anche a nome di Roche Diabetes Care e Roche Diagnostic) spiega:

“Come azienda che opera nelle scienze della vita raggiungiamo ogni giorno milioni di italiani con farmaci e test diagnostici e in questa situazione di emergenza sentiamo ancora più forte la responsabilità del nostro ruolo sociale.

Da qui la decisione di fornire gratuitamente per il periodo dell’emergenza il ‘tocilizumab (RoActemra)’ a tutte le Regioni che ne faranno richiesta, fatte salve le scorte necessarie a consentire la continuità terapeutica ai pazienti affetti da patologie per cui il prodotto è autorizzato.

Il farmaco è attualmente impiegato per il trattamento dell’artrite reumatoide e non è indicato per la polmonite da Covid-19, ma la comunità scientifica sta dimostrando interesse al suo utilizzo dopo l’inserimento nelle linee guida cinesi.

L’azienda ha dato la propria disponibilita’ ad Aifa per avviare uno studio clinico sull’efficacia e sicurezza del tocilizumab anche in questi pazienti”.