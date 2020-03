E’ disponibile online il nuovo modello da utilizzare per le autodichiarazioni necessarie per gli spostamenti: lo rende noto il Ministero dell’Interno.

Il documento contiene una nuova voce: l’interessato deve autodichiarare di non essere soggetto agli obblighi previsti dalla quarantena, quindi per chi è stato trovato positivo al coronavirus o per chi è entrato in contatto con una persona contagiata.

Di sotto l’immagine del documento.