Coronavirus: due nuovi guariti nel materano

Buone notizie per il Comune di Grassano.

Come fa sapere il Sindaco:

“Tutti i tamponi eseguiti Sabato 16 Maggio sono negativi.

Noi, ad oggi, abbiamo 9 casi positivi.

Due positivi di un nucleo familiare sono guariti.

Una persona, ricoverata in Ospedale a Matera, rientrerà a Grassano quando sarà guarita.

Mentre per altri casi positivi di altri due nuclei familiari, ci sono buone notizie anche per loro, nei prossimi giorni sarà eseguito il tampone per dichiararne la guarigione”.

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)