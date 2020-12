Coronavirus: dopo Matera screening di massa anche nelle scuole della provincia! Ecco le parole di Leone

“Continua la campagna di screening nelle scuole che coinvolge studenti, docenti e personale scolastico.

Dopo Potenza e Matera, nei prossimi giorni l’iniziativa di prevenzione intrapresa dal Dipartimento regionale Politiche della persona si estenderà alle città lucane con popolazione superiore ai 10 mila abitanti e a breve arriverà nei Comuni più piccoli.

Nel materano verranno coinvolti già nei prossimi giorni gli studenti di Policoro, Montescaglioso, Pisticci e Bernalda, mentre nel potentino quelli di Melfi, Venosa, Lavello e Rionero in Vulture”.

Lo rende noto l’assessore regionale alla Salute, Rocco Leone:

“Sono incoraggianti i risultati restituiti dagli screening avviati nelle realtà scolastiche di Matera e Potenza.

Nella città dei Sassi, su circa 3.500 tamponi effettuati, sono state registrate 4 positività.

Nel capoluogo di regione, su 5.400 test, solo una persona è risultata positiva.

Come ha evidenziato il presidente Bardi, l’andamento dei contagi nella popolazione scolastica che va dai 6 ai 13 anni, grazie al periodo di didattica a distanza, è in netto miglioramento.

E per non disperdere i frutti del lavoro portato avanti sinora e consentire ai nostri ragazzi di frequentare in presenza la scuola, continuiamo a farci guidare dalla logica della prevenzione”.

