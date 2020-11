Coronavirus, buone notizie per Policoro: medici sul territorio per tamponi a domicilio. I dettagli

Novità importanti per la comunità di Policoro (MT), sul fronte Coronavirus.

Il Vicesindaco, Gianluca Marrese, dichiara:

“Finalmente una notizia relativamente buona.

Sono stato raggiunto pochi minuti fa da una chiamata che mi informava che le USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale), quei medici che dovrebbero assistere i malati affetti da COVID nelle loro case, sono sul nostro territorio (Policoro) per effettuare i tamponi a domicilio.

Finalmente mi verrebbe da dire, ci sono voluti mesi, tra solleciti, arrabbiature e telefonate varie dei vari amministratori, ma ce l’abbiamo fatta.

Speriamo che ora, avendo la possibilità di effettuare il tampone celermente ed in casa, i nostri cittadini e non solo, chiusi in casa con sintomi da Covid possano vedersi diagnosticato il virus subito, senza dover assistere prima alla degenerazione della sintomatologia per poi essere assistiti, a volte anche con forte ritardo.

Meglio tardi che mai.

Grazie per quello che farete”.

