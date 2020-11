A Matera piantati 4 ettari di bosco: “segnale importante per diffondere il rispetto e l’amore per la natura”. Le foto

In onore della Giornata nazionale degli Alberi, l’Ente Parco della Murgia Materana ha piantato 4 ettari di bosco, partecipando all’iniziativa lanciata dalla fondazione “Treedom” e per dare continuità a “Ingreen Paf”, progetto po_fesr finanziato dalla regione Basilicata.

La specie predominante utilizzata è stata il fragno Quercus trojana, ma nel bosco è possibile ammirare anche altre specie arbustive, caratteristiche della macchia mediterranea, che dunque hanno reso la piantumazione più naturale.

Il Presidente dell’Ente Parco, dott. Michele Lamacchia, dichiara:

“Le piantumazioni sono state eseguite presso Masseria Radogna, precisamente nei pressi della serra, che sarà presto ripristinata ed impiegata con l’intento di moltiplicare le specie autoctone per il recupero di altre aree.

Aggiungo che nelle serre potranno essere prodotte anche altre piante per il recupero di altre aree.

Grazie al lavoro coordinato dal direttore Enrico de Capua, l’Ente ha siglato un accordo con la fondazione Treedom, lanciando un segnale importante per diffondere il rispetto e l’amore per la natura e per la difesa degli alberi”.

Ecco le foto.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)