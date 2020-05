Coronavirus Basilicata: “tamponi ai malati oncologici e a tutte le persone a rischio. L’unica garanzia per identificare i casi asintomatici”

Il vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata, Mario Polese di Italia Viva dichiara:

“In questa nuova fase del contrasto al contagio da Covid 19 non possono essere commessi errori: non va sottovalutato nessun aspetto di prevenzione e vanno incrementati e favoriti tutti i comportanti e le azioni tese a evitare il cosiddetto contagio di ritorno.

Per questo mi associo all’appello del consigliere regionale Carlo Trerotola che ieri ha chiesto al presidente Bardi, all’assessore Leone e al coordinatore regionale della Task force, Esposito di effettuare i tamponi ai malati oncologici e a tutte le persone a rischio e in particolare a coloro che soffrono di malattie autoimmuni.

Cioè a tutti i soggetti più vulnerabili e che maggiormente necessitano di tutela sanitaria.

Fare i tamponi a queste persone, così come giustamente sostenuto da Trerotola e chiesto anche nella piattaforma delle proposte consegnate al presidente Bardi dalle forze di opposizione il 4 aprile scorso, sarebbe l’unica garanzia per identificare i casi asintomatici – che ad oggi rappresentano ancora il maggior veicolo di contagio nella nostra regione – e per riuscire a controllare sia la diffusione che la gravità della malattia”.

