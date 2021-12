Coronavirus Basilicata, i nuovi positivi sfondano quota 200! Ben 85 solo a Matera. Ecco i dati comune per comune

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL 23 DICEMBRE 2021

Report dati tamponi processati in data 22 dicembre 2021

Tamponi molecolari totali n. 502.873

Tamponi molecolari totali negativi n. 466.455

Persone testate n. 258.101

Test antigenici totali 27.389

Tamponi molecolari di giornata n. 2.212

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 270

Tamponi molecolari negativi n. 1.942

RICOVERATI N. 41

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 9

Pneumologia n. 12

Medicina d’Urgenza n. 0

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 0

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 13

Pneumologia n. 7

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 0

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 51

DECESSI ODIERNI TOTALI N. 1*

Deceduti residenti in Regione Basilicata n. 1

Senise

POSITIVI TOTALI N. 270

Positivi residenti: n. 256

1 Acerenza

1 Atella

3 Barile

1 Bernalda

2 Castelluccio Inferiore

2 Castelsaraceno

1 Colobraro

8 Corleto Perticara

2 Ferrandina

1 Grassano

1 Grottole

2 Lagonegro

2 Latronico

11 Lauria

15 Lavello

7 Maratea

3 Marsicovetere (n.1 domiciliato a Pisticci)

85 Matera (n.1 domiciliato a Montescaglioso)

8 Melfi

1 Miglionico

2 Moliterno

1 Montescaglioso

1 Muro Lucano

2 Nemoli

2 Noepoli

1 Nova Siri

3 Palazzo San Gervasio

9 Paterno (n.1 domiciliato in Emilia Romagna)

4 Pignola

8 Pisticci

19 Policoro (n.1 domiciliato in Lombardia)

1 Pomarico

11 Potenza

1 Rionero in Vulture

1 Rotonda

3 Sant’Arcangelo

1 Scanzano Jonico (n.1 domiciliato a Policoro)

4 Stigliano

1 Tramutola

10 Trecchina

2 Tricarico

2 Tursi

5 Venosa

3 Viggianello

2 Viggiano

Positivi non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 4

2 Abruzzo (n.1 domiciliato a Matera, n.1 domiciliato a Stigliano)

1 Calabria (n.1 domiciliato a Trecchina)

1 Lombardia (n.1 domiciliato a Lavello)

Positivi non residenti ed in isolamento in altra regione: n. 10

1 Campania

1 Lazio

2 Lombardia

5 Puglia

1 Toscana

GUARITI TOTALI N. 51

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 50

1 Avigliano

13 Lagonegro

4 Lauria

17 Matera

1 Melfi

1 Muro Lucano

4 Potenza

1 Rionero in Vulture

1 San Giorgio Lucano

1 Sant’Arcangelo

1 Trecchina

5 Venosa

Guariti residenti in altra Regione n. 1

1 Campania

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 2.323

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 2.282

DECEDUTI RESIDENTI N. 607

GUARITI RESIDENTI N. 29.805a

