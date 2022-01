Coronavirus Basilicata, crescono ancora i positivi a Matera! Ecco i dati

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL 3 GENNAIO 2022

Report dati tamponi processati in data 2 gennaio 2022

Tamponi molecolari totali n. 523.787

Tamponi molecolari totali negativi n. 483.073

Persone testate n. 265.642

Test antigenici totali 28.220

Tamponi molecolari di giornata n. 1.056

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 315

Tamponi molecolari negativi n. 741

RICOVERATI N. 73

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 18

Pneumologia n. 20

Medicina d’Urgenza n. 0

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 0

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 25

Pneumologia n. 8

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 2

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 78

DECESSI ODIERNI TOTALI N. 1*

Deceduti residenti in Regione Basilicata n. 1

Melfi

POSITIVI TOTALI N. 315

Positivi residenti: n. 293

1 Acerenza

1 Avigliano

1 Barile

1 Bella

9 Bernalda

1 Calciano (n.1 domiciliato a Potenza)

1 Cancellara

6 Castelsaraceno

1 Craco

1 Episcopia

3 Francavilla in Sinni

1 Irsina

1 Lagonegro

4 Latronico

13 Lauria

30 Lavello

1 Maratea

2 Maschito

80 Matera (n. 1 domiciliato a Montescaglioso)

4 Melfi

2 Miglionico

1 Montalbano Jonico

10 Montescaglioso

2 Nova Siri

2 Palazzo San Gervasio

11 Pisticci (n. 1 domiciliato a Craco)

14 Policoro

29 Potenza (n. 1 domiciliato in Lombardia)

1 Rapolla

3 Rionero in Vulture

1 Ripacandida

1 Rivello

4 Rotonda

1 Ruoti

1 Salandra

1 San Chirico Nuovo

4 Sant’Arcangelo

1 Sasso di Castalda

5 Scanzano Jonico (n. 2 domiciliati a Policoro)

1 Senise

3 Stigliano

1 Teana

3 Tito

5 Tolve

1 Trivigno (n. 1 domiciliato a Potenza)

3 Tursi

1 Vaglio di Basilicata

19 Venosa (n. 2 domiciliati: n.1 in Emilia Romagna, n.1 in Lombardia)

Positivi non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 5

1 Calabria (domiciliato a Policoro)

1 Emilia Romagna (domiciliato a Lagonegro)

1 Piemonte (domiciliato a Matera)

1 Toscana (domiciliato a Montescaglioso)

1 Veneto (domiciliato a Policoro)

Positivi non residenti ed in isolamento in altra regione: n. 17

1 Campania

3 Emilia Romagna

2 Lazio

1 Lombardia

1 Piemonte

5 Puglia

4 Toscana

GUARITI TOTALI N. 78

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 78

1 Ferrandina

13 Lagonegro

2 Laurenzana

7 Lauria (n. 1 domiciliato a Lagonegro)

8 Maratea

22 Matera

1 Melfi

1 Pietragalla

2 Potenza

19 Trecchina

1 Tricarico

1 Venosa

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 5.784*

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.711*

DECEDUTI RESIDENTI N. 613

GUARITI RESIDENTI N. 30.309*

* dati in fase di verifica presso i PP.OO. e le AA.SS. territorialmente competentia

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)