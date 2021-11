Coronavirus Basilicata, 47 nuovi positivi residenti: ecco i dati comune per comune

Nella giornata di sabato, 27 novembre 2021, sono stati processati 576 tamponi molecolari e si registrano 1 morto a Rionero e 49 casi positivi totali.

Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 14.

A Potenza:

4 in Malattie infettive

4 in Pneumologia

0 in Medicina d’urgenza

0 in Medicina Interna Covid

1 in Terapia intensiva

A Matera:

3 in Malattie infettive

2 in Pneumologia

0 in Medicina Interna Covid

0 in Terapia intensiva.

4806 le vaccinazioni totali, di cui 3702 terze dosi, 767 seconde dosi e 337 prime dosi.

47 positivi residenti:

7 Bernalda

1 Castelluccio Inferiore

8 Ferrandina

1 Maratea (domiciliato a Castelluccio Inferiore)

12 Matera (n. 1 domiciliato a Ferrandina)

1 Melfi

1 Nova Siri

1 Pignola

2 Policoro

7 Potenza

1 Scanzano Jonico

4 Stigliano

1 Tito

Positivi non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata:

1 Puglia (domiciliato a Policoro)

Positivi non residenti ed in isolamento in altra Regione:

1 Puglia

Si registrano 21 guariti:

2 Anzi

11 Bernalda

1 Laurenzana

1 Lavello

3 Matera

1 Pignola

1 Policoro

1 Venosa

I casi attuali residenti sono 1087 casi positivi residenti in isolamento domiciliare 1073.

Sono 28.991 persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 603 quelle decedute.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 476.821 tamponi molecolari, di cui 442.553 sono risultati negativi, e sono state testate 249.133 persone. Test antigenici totali 25.950a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)