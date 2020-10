Coronavirus: a Pomarico altri 3 positivi

Crescono i contagi nel materano.

Dopo le 7 persone risultate positive al Coronavirus nel Comune di Tricarico (MT), si registrano nuovi casi anche a Pomarico (MT).

A dare la notizia il Sindaco, Francesco Mancini:

La Task Force Regionale ha comunicato che altri 3 cittadini pomaricani sono risultati positivi al Covid-19.

Ad oggi, i positivi al Coronavirus nel Comune di Pomarico sono 5 (tutti asintomatici).

È tutt’ora in attività la procedura dei tamponi di ‘indagine’ per chi è entrato in contatto con i soggetti positivi. (La stessa prevede i tamponi a tutti coloro che, in questi giorni, sono entrati in stretto contatto con i soggetti risultati positivi al virus).

Inoltre, sono state attivate tutte le procedure di assistenza ai soggetti in quarantena e alle loro famiglie con l’augurio di una pronta guarigione.

La situazione è delicata, il senso di responsabilità di ognuno di noi può fare la differenza.

Ora più che mai, è importantissimo rispettare tutte le norme anticovid come da DPCM.

INOLTRE, VI RICORDO CHE IN QUESTI CASI LA LEGGE SULLA PRIVACY È RIGIDISSIMA.

PER NON INCAPPARE IN DENUNCE PENALI, BISOGNA MANTENERE LA MASSIMA ‘RISERVATEZZA'”.

Seguiranno aggiornamenti.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)