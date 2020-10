Coronavirus, a Montescaglioso 5 positivi: focolaio localizzato nella vicina Puglia

Ai 10 casi di Coronavirus registrati ad Irsina (MT), se ne aggiungono altri accertati nel materano.

Così il Sindaco di Montescaglio (MT), Vincenzo Zito:

“Ieri sera, l’Asm mi ha comunicato che sul nostro territorio sono risultate positive ben 5 persone.

Dagli accertamenti eseguiti, il focolaio è localizzato in Puglia ed è scaturito a seguito di un evento dove hanno partecipato dei nostri concittadini.

Come da protocollo, subito sono state raccolte le informazioni necessarie per capire le persone entrate in contatto con i soggetti contagiati”.

Seguiranno aggiornamenti.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)