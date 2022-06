Coronavirus: “15 giugno via ultime restrizioni. In autunno vaccini aggiornati, possibili richiami annuali”. Ecco i dettagli

“Il 15 giugno credo che andremo a rimuovere le ultime misure restrittive come le mascherine al chiuso.

L’obiettivo del Governo è sempre stato quello di creare le condizioni per una convivenza con il virus”.

È quanto ha dichiarato Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, intervenuto a ‘Radio anch’io’ su Rai Radio1.

Il sottosegretario ha evidenziato:

“Per quanto riguarda invece la vaccinazione anti Covid, l’obiettivo, e anche lo scenario più probabile, credo che potrà essere quello di arrivare a un richiamo annuale.

Quanto alle nuove sottovarianti del coronavirus Sars-CoV-2, come Omicron BA.5 che sta facendo registrare un rialzo dei casi in alcuni Paesi europei, le varianti ci sono sempre state e ci saranno.

L’importante ovviamente è continuare a monitorare quello che succede e continuare a tracciare, dopodiché confidiamo di avere in autunno un vaccino aggiornato anche nei confronti delle varianti.

La ricerca sta continuando ogni giorno a lavorare per metterci nelle condizioni di avere strumenti nuovi per fronteggiare la pandemia, non solo dal punto di vista dei vaccini, ma anche dal punto di vista delle terapie.

Oggi abbiamo già molti strumenti in più a disposizione”.

