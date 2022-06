Matera, festa dello studente: “lavorare per il futuro dei nostri giovani”. I dettagli

“Lavorare per il futuro dei nostri giovani attraverso la condivisione e la comprensione”.

E’ quanto dichiara il presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, che prosegue:

“Stamane a Matera ho partecipato con grande piacere alla “Festa dello Studente”, un evento organizzato dalla Consulta studentesca, che abbiamo patrocinato con convinzione perché le istituzioni devono essere sempre al servizio dei cittadini del futuro.

Il diritto allo studio è in cima ai nostri pensieri, così come l’obiettivo di modernizzare e rendere più sicure le strutture che ospitano i percorsi scolastici dei ragazzi;

ma un momento conviviale come quello odierno è un ulteriore elemento che ho voluto condividere con tantissimi ragazzi che, al termine dell’anno scolastico, si sono giustamente concessi spazio e tempo per vivere la loro socialità in modo diverso.

Divertiamoci responsabilmente, senza mai abbassare la guardia e con uno sguardo al futuro”.

