Coronavirus, 12 migranti positivi ad Irsina: “profonda solidarietà nei confronti del Sindaco e di tutta la cittadinanza”

Il segretario generale Fials Matera Gianni Sciannarella e il segretario aziendale Fials Matera, Marco Bigherati in una nota commentano la notizia relativa alla positività al Coronavirus di 38 migranti presenti nelle strutture di accoglienza lucane e esprimono solidarietà al Sindaco di Irsina (MT) Nicola Morea, impegnato in prima linea nell’emergenza Coronavirus per la presenza di 12 migranti risultati positivi e ospiti in una struttura del Paese:

“Abbiamo appreso ieri della situazione critica dovuta alle positività dei migranti presenti nelle strutture di accoglienza lucane.

Il governo centrale dovrebbe verificare prima se ci sono positivi tra gli arrivi e solo dopo smistarli nelle strutture di accoglienza periferiche, tutto per non vanificare il grande lavoro che è stato fatto nel periodo caldo del lockdown.

Abbiamo ascoltato le parole ferme e rassicuranti del Sindaco di Irsina, Nicola Morea, un primo cittadino attento che ha saputo rilanciare la città e che, con il suo gruppo, sta facendo un lavoro straordinario da quando è stato eletto facendo diventare il comune attrattivo anche per l’industria del turismo.

Questi avvenimenti non devono penalizzare la comunità ed è per questo che la Segreteria Fials Matera esprime profonda solidarietà nei confronti del Sindaco e di tutta la cittadinanza.

Siamo disponibili ad offrire sostegno, se fosse necessario, attraverso la rete di solidarietà che solo un popolo unito può esprimere.

Auspichiamo che la situazione si sgonfi presto così da ritornare nuovamente regione Covid free”.

