Club Soroptimist Matera si congratula con Francesca Palumbo: “Il suo sorriso sia d’esempio per tutte noi”. I dettagli

«Il sorriso della lucana Francesca Palumbo, medaglia d’argento ai Giochi olimpici di Parigi 2024, è quello che vogliamo vedere in tutte le donne che si esprimono liberamente nello sport.

Diciamo basta, invece, a stereotipi e linguaggio scurrile nei confronti delle donne che esercitano una disciplina sportiva.

Eppure, anche a Parigi, abbiamo assistito ancora a frasi sessiste, nonostante una presenza significativa e qualificata di donne nelle diverse discipline, almeno quanto quella maschile».

È quanto dichiara in una nota il Club Soroptimist Matera che, coglie l’occasione, come ci sia ancora tanto da fare sul tema.

In tal senso, la sinergia messa in campo tra il Club Matera Soroptimist e il Comune di Matera, attraverso la “Carta etica per il superamento dei divari e delle discriminazioni di genere nello sport”, si pone l’obiettivo di favorire l’eguaglianza di genere e contrastare ogni forma di discriminazione nell’ambiente sportivo.

«Si tratta di monitorare la partecipazione delle donne alle discipline sportive sul nostro territorio comunale, fornendo soluzioni strutturali di spazi attrezzati e processi comunicativi per contribuire a creare una comunità più inclusiva.

Siamo certe che inizieremo a lavorare in questa direzione con il comune di Matera.

Auguri a Francesca Palumbo e a tutte le donne che si mettono in gioco per lo sport e per la vita», conclude Patrizia Minardi del Comitato Pari opportunità Soroptimist International.