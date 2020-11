Cittadina di Bernalda ringrazia pubblicamente i Carabinieri di Pisticci: “Sarò sempre loro grata”! Ecco cosa è successo

In questo momento storico, sicuramente difficile per tutti noi, riescono a prendersi il loro spazio anche le belle notizie.

Questa la testimonianza di una cittadina di Bernalda (MT), protagonista di una vicenda a lieto fine, riportata dal Comune:

“Vorrei ringraziare la radiomobile dei Carabinieri della compagnia di Pisticci che nella giornata di venerdì 20 novembre si sono accorti dello smarrimento del mio portafoglio e prontamente me lo hanno riportato a casa.

Colgo l’occasione per ringraziarli pubblicamente per il loro gesto e per il lavoro svolto in maniera impeccabile, sarò loro sempre grata”.

