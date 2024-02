Cinghiale attraversa la strada e provoca un incidente: una donna ha perso la vita a Ginosa

Ancora un tragico incidente è costato la vita ad una donna.

Una donna di 48 anni è morta, ieri sera, in un violento tamponamento tra l’auto su cui viaggiava e un furgone.

L’incidente è avvenuto nella tarda serata sulla strada provinciale 580 che collega Ginosa a Ginosa Marina.

Non sono chiare le cause che hanno provocato lo scontro tra i due mezzi.

Non si esclude, come precisa l’edicola, che l’impatto sia avvenuto a seguito di una brusca frenata dovuta all’attraversamento della provinciale da parte di un cinghiale.

Stando a quanto ricostruito, infatti, pare che il furgone Ford abbia investito l’animale e sarebbe stato tamponato, a sua volta, dalla Hyundai Tucson su cui viaggiava la vittima.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato i soccorsi alle persone coinvolte ma per la 48enne non c’è stato nulla da fare. I carabinieri della compagnia di Castellaneta e della stazione di Ginosa hanno effettuato i rilievi, i vigili del fuoco messo la zona in sicurezza.

Per la rimozione dei mezzi il traffico sulla provinciale è stato rallentato per diverse ore.