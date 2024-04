Centro Geriatrico di Matera: pronti alla protesta sotto la Regione. Le ultime notizie

La segreteria Fials Matera insieme al comitato dei parenti e garanti dei pazienti ricoverati in struttura e ai lavoratori hanno organizzato questa mattina un sit-in davanti alla sede Asm in Via Montescaglioso a Matera per sensibilizzare le istituzioni e l’Asm al fine di contrattualizzare il Centro Geriatrico e tutte le rsa presenti nel territorio di competenza dell’Asm.

Il 10 aprile 2024 inizierà la fase di sospensione delle attività e si avvieranno i licenziamenti collettivi dei lavoratori.

Secondo indiscrezioni il Centro Geriatrico ha diffidato l’Asm a procedere alla contrattualizzazione entro la scadenza indicata altrimenti si procederà per le vie legali.

Fials inoltre ha appreso che l’Asm intende avviare una manifestazione di interesse.

Dichiara in una nota la Fials Matera:

“Tutto questo ci sembra assurdo perché il territorio di Matera e provincia ha un fabbisogno elevato di assistenza agli anziani in strutture di rsa.

In assenza di risposta la Fials Matera organizzerà un’altra manifestazione questa volta davanti alla sede della Regione Basilicata a Potenza“.