Casa di Comunità ad Irsina: oggi la consegna dei lavori! I dettagli

“Con la consegna del cantiere della Casa di Comunità, Irsina segna una tappa importante nella propria storia e in quella dell’intero comprensorio.

I servizi saranno tanti, con oltre 30 professionisti a disposizione degli utenti, per un servizio h 24 e sette giorni su sette, grazie ad uno stanziamento di 1 milione e 200mila euro cui andranno ad aggiungersi le risorse per la strumentazione e per il personale.

I lavori dureranno poco più di un anno, consegnando alla comunità un gioiello cui fare riferimento e in grado di modificare le geografie sanitarie del territorio.

Un risultato che premia il lavoro e gli sforzi fatti in tanti anni, e che ridisegna davvero la sanità di prossimità: i bisogni di salute delle cittadine e dei cittadini verranno finalmente soddisfatti vicino casa.

Anni di lavoro che proiettano Irsina e l’intero comprensorio nel futuro”.

Così, in una nota, il Consigliere Regionale di Azione Nicola Morea.