Cosimo Abate Matteo, centrocampista dell’Elettra Marconia, continua a distinguersi nel campionato di Eccellenza lucana!

Cosimo Abate Matteo, centrocampista classe 2006 dell’Elettra Marconia, continua a distinguersi nel campionato di Eccellenza lucana, nonostante la recente sconfitta per 2-1 contro il Montescaglioso Calcio.

Il giovane talento ha firmato la sua quarta rete stagionale, confermando il suo straordinario impatto offensivo e la maturità con cui affronta ogni partita.

Abate Matteo è stato tra i migliori in campo, dimostrando ancora una volta grande personalità e abilità tecnica.

Il suo gol, arrivato grazie a un preciso inserimento e a una conclusione impeccabile, ha tenuto viva la speranza dell’Elettra Marconia di portare a casa un risultato positivo.

La rete segnata è un ulteriore segnale della sua capacità di incidere, anche in un contesto difficile come quello della gara contro un avversario ostico.

Nonostante il risultato negativo per la squadra, la prestazione di Abate Matteo conferma il momento brillante che sta attraversando.

La sua versatilità a centrocampo e la costanza in zona gol lo rendono una delle giovani promesse più interessanti del torneo. Con quattro reti all’attivo, il classe 2006 si sta affermando come un punto di riferimento per l’Elettra Marconia e come uno dei profili più intriganti del panorama regionale.

I riflettori sono puntati su di lui che fa parte della scuderia GC Sport Consultants.