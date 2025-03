Carnevale di Montescaglioso: la città si prepara alla Grande Parata di Martedì Grasso. Divertimento per tutti dalle prime luci dell’alba fino a notte inoltrata. Il programma

Il Carnevale di Montescaglioso ha una doppia anima che si svela nel Carnevale Tradizionale e nel Carnevale Montese, tra i più noti e antichi organizzati in regione.

I promotori spiegano:

“Il Martedì Grasso, già dalle prima luci dell’alba, va in scena il Carnevalone Tradizionale, con la sfilata a suon di campanacci lungo le vie del paese, di gruppi mascherati, figure cariche di simbolismo, cui prestano il volto soprattutto i giovani montesi.

Tra i personaggi tipici della manifestazione si distinguono il Carnevalone e sua moglie la Quaremma, con in braccio un pupazzo in fasce, ovvero Carnevalicchio, vestito di bianco a simboleggiare un nuovo inizio e U’ Fus, personificazione della Parca romana, figura mitologica che soprassiede al destino dell’uomo.

Gli abiti indossati dai figuranti sono realizzati con carta, cartoni e stoffe di vestiti non più utilizzati.

Il Carnevale di Montescaglioso, nato dalla cultura popolare dei massari e dei braccianti, ricicla tutto.

Lungo le strade del paese le maschere si riconoscono per i colori e la sfrontatezza, tendono la mano ed esigono anche la più piccola moneta, ma non rifiutano dolci né vino.

La Domenica che precede il Martedì Grasso, e lo stesso Martedì Grasso, è la volta del Carnevale Montese, con la sfilata di imponenti carri allegorici ispirati alla satira e a fatti sociali del momento.

Già durante l’autunno i maestri cartapestai del posto disegnano le bozze dei carri che domineranno la scena”.

Ecco il programma di Martedì Grasso 4 Marzo 2025:

ore 06:00

Le celebrazioni si apriranno con la sfilata del “Carnevalone”, a cura della Pro Loco “G. Matarazzo” e gruppi spontanei.

ore 12:00

In Piazza Roma si svolgerà il raduno dei gruppi del Carnevalone, che darà vita a colorate scampanate finali.

ore 18:00

Un’imperdibile animazione con spettacoli di fuoco e acrobazie attenderà il pubblico in Viale Kennedy, all’incrocio di Via Aldo Moro.

ore 19:30

Partenza della sfilata dei carri allegorici.

ore 21:00

In viale Kennedy si esibirà il gruppo “90 and Pass” per poi proseguire con le performer Regina, Sandro Bit e Dj Over

ore 00:00

Si concluderà la lunga giornata con il funerale del Carnevalone montese e la pira ardente a cura di Arci La Lampa, partendo da viale Kennedy verso il centro storico (piazza cavalieri di Vittorio Veneto).

Ecco alcune foto dell’evento.