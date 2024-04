Calcio: l’Fc Matera ha esonerato l’allenatore. I dettagli

FC Matera ha deciso, d’intesa con lo stesso Mister, con dispiacere, di interrompere, prima del previsto, il rapporto professionale con Luigi Panarelli.

Ecco quanto si apprende in una nota:

“Al mister va il ringraziamento per tutto il lavoro finora svolto e per la Sua grande disponibilità dimostrata nell’abbracciare, con convinzione ed in corsa, il progetto Fc Matera.

A mister Panarelli auguriamo inoltre tutto il bene possibile per il futuro.

Ora il club ha aperto una riflessione sul da farsi.

La seduta odierna di allenamento sarà condotta da mister Luciano Camassa.

Si conferma, purtroppo , altresì che, sulla base di quanto emerso molto recentemente, nei prossimi giorni, sarà convocato un Cda per recepire le dimissioni irrevocabili già rassegnate dal Presidente, avv. Antonio Petraglia e da alcuni membri del Cda e la convocazione urgente della assemblea dei soci per la elezione del nuovo Cda e Presidente.

Grazie per l’attenzione”.