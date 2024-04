Matera, Festa della Bruna patrimonio immateriale dell’Unesco: arriva un altro sostegno alla candidatura. Le ultime notizie

In risposta all’appello dell’Associazione Maria Santissima della Bruna per la candidatura della Festa del 2 luglio a patrimonio immateriale Unesco, il Consigliere Comunale di Matera e capogruppo di Forza Italia, Nicola Casino, esprime il pieno sostegno a questa iniziativa di grande valore culturale e storico per la città di Matera.

Afferma Casino:

“La festa della Bruna rappresenta un importante elemento dell’identità e della tradizione materana, costituendo l’anima immateriale di una cultura plurimillenaria che va tutelata e valorizzata.

È fondamentale che le istituzioni, a partire dalla stessa Amministrazione Comunale, sostengano con convinzione e con concretezza questo percorso di candidatura, riconoscendo il significato profondo e le radici storiche di questo rituale che risale al V secolo d.C..

L’impegno delle istituzioni pubbliche è cruciale per garantire il successo di questa candidatura e per preservare e promuovere la ricchezza culturale della nostra città.

Forza Italia si impegna sin d’ora a supportare ogni iniziativa finalizzata a valorizzare il patrimonio storico e culturale di Matera e a promuovere la sua candidatura a patrimonio immateriale Unesco“.