“Buona notizia l’aumento dei posti nei corsi di laurea in Medicina visto che in Basilicata sono previsti molti pensionamenti di medici”. Ecco i dettagli

“Accolgo con grande soddisfazione l’annuncio del ministro dell’Università Annamaria Bernini sull’aumento dei posti nei corsi di laurea in Medicina, fino al 30 per cento.

Una grande opportunità anche per Unibas.

Come ha detto il ministro, nei prossimi anni occorrono 30 mila medici in più, anche data l’età media elevata di chi è attualmente in servizio.

Penso ai dati Agenas sui medici di medicina generale, con la Basilicata che ha al momento i numeri tra i migliori in Italia dei Mmg in rapporto alla popolazione ma che entro i prossimi cinque anni dovrà affrontare un elevato flusso di pensionamenti.

Servono energie nuove, neo laureati capaci di fare il necessario ricambio generazionale.

Da parte nostra, cercheremo di dare un contratto più vantaggioso ai medici di medicina generale, così come siamo già intervenuti sul trattamento economico del personale medico”.

Lo afferma in una nota il vicepresidente della giunta regionale e assessore alla Salute, Francesco Fanelli.

