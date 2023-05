Matera, concerti previsti alla Cava del Sole: questi gli ultimi aggiornamenti dopo il servizio di Striscia la notizia

L’Amministrazione comunale fa sapere di “aver già programmato tutti i lavori, necessari all’allestimento e piena fruizione in sicurezza della Cava del sole ‘David Sassoli’, nei tempi compatibili con lo svolgimento dei concerti previsti dal Sonic Park”.

A precisarlo è il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, che ribadisce la piena operatività dei tecnici comunali su tutti gli eventi in programma a Luglio.

“I lavori di pulizia sono già iniziati, ed i tempi previsti per la realizzazione delle opere necessarie a consentire la fruibilità della Cava del sole saranno garantiti, in collaborazione con gli organizzatori anche dal punto di vista tecnico.

Infatti, non tutti i lavori in progetto sul sito sono strettamente necessari e vincolanti per l’utilizzo estivo, quindi una parte di essi potrà essere avviata anche a stagione conclusa.

In queste ore, l’Amministrazione comunale sta lavorando in piena sintonia anche con la Regione Basilicata, per trovare soluzioni normative utili a tutelare l’ambiente garantendo gli spettacoli.

Tornando ai lavori, dopo lo sfalcio e la pulizia della Cava, affidati a operai del Consorzio di bonifica e della Cosp, si passerà all’ammodernamento e riqualificazione dell’impiantistica elettrica e idrica, con la predisposizione del collegamento internet utile al servizio di biglietteria, e l’antincendio.

Quindi,

il riallestimento con riqualificazione del palco,

il ripristino del muro interno crollato,

l’allargamento della rampa per consentire l’accesso autonomo alle persone con disabilità, ospitate su di un palchetto realizzato per loro”.

