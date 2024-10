Brutto incidente nella mattinata di ieri a Matera.

Per cause ancora da chiarire, in via Don Luigi Sturzo un’auto si è scontrata con uno scooter.

Uno dei due conducenti, rimasto ferito, è stato trasportato in Ospedale.

Sul posto immediato l’intervento della Polizia e del 118 per prestare i primi soccorsi.