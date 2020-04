Bradanica: camion carico di azoto si ribalta! Traffico bloccato, Vigili del Fuoco…

Incidente lungo la Statale 655, all’altezza di Castelluccio dei Sauri.

FoggiaToday, nel comunicarlo, aggiunge che nella giornata di ieri, 7 Aprile, un camion cisterna con dell’azoto si è ribaltato.

Incerte le cause dell’accaduto.

Riscontrati alcuni disagi per gli automobilisti, rimasti bloccati per alcune ore, in attesa della messa in sicurezza dell’area.

Intervenuti i Vigili del Fuoco per la bonifica dell’area.

Sono in corso i rilievi della Polizia.a

